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Новости
Украина
21 декабря 18, 17:17
Стало известно, о чем Медведчук говорил с Путиным
Виктор Медведчук,
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Вопросом освобождения украинских моряков встреча не ограничилась

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, кум президента РФ, рассказал, что именно обсуждал на встрече с Владимиром Путиным в Москве. Этой информацией украинский политик поделился с российским пропагандистским ресурсом Россия-1.

По словам Медведчука, встреча состоялась несколько дней назад. Одной из тем было освобождение украинских моряков, захваченных в плен российскими оккупантами в Керченском проливе 25 ноября.

"Я встречался с президентом России по вопросу не обмена, а освобождения украинских моряков, поскольку этот вопрос сейчас актуален не только в Украине, но и во всем мире", - сказал Медведчук.

По его словам, конкретный процесс освобождения моряков может начаться только после завершения следствия и судебных процедур.

При этом Медведчук отметил, что будет продолжать переговоры по этому вопросу.

На вопрос журналистки, о чем еще Медведчук общался с Путиным, тот ответил, что обсуждали и многие другие темы, в частности - прекращения боевых действий в Донбассе.

О визите Медведчука ранее рассказал сам Путин. Он заявил, что вопрос освобождения украинских моряков будет решен только после завершения уголовного дела по ним.

liga.net
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