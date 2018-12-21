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Новости
Украина
21 декабря 18, 17:19
Надо ли заново креститься при переходе из МП?
архиепископ Евстратий Зоря,
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Все обряды и таинства, совершенные в церквях московской патриархии, остаются действительными, заверил архиепископ

Все таинства и обряды, совершенные в церквях Московского патриархата, остаются действительными при переходе прихожан в Православную церковь в Украине. Это пояснил архиепископ Евстратий Зоря, передает Укринформ.

Зоря отметил, что церковь Московского патриархата - часть единой поместной православной церкви.

Такое заявление он сделал из-за распространения информации, что якобы таинства, совершенные в московской патриархии - неканоничные и неблагодатные. Такие мысли - последствия многолетней российской пропаганды относительно неканоничности украинской церкви и непризнания крещения и венчания, считает Зоря.

Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заверил, что готов к диалогу с представителями Московского патриархата.

20 декабря в Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, который предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. В УПЦ МП заявили, что их этот закон не касается.

liga.net
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