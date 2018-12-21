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Украина
21 декабря 18, 17:24
От гриппа в Киеве сегодня умерли две женщины
врач
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Обе они, по словам медиков, входили в группу риска

Сегодня в Киеве от гриппа умерли две женщины 47 и 86 лет. Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Одна из женщин скончалась ночью, другая – утром.

Обе они, по словам Голубовской, входили в группу риска - имели сахарный диабет. При этом одна из них не знала о своем диагнозе. Также пациентки поздно обратились за медицинской помощью - после 5-го дня болезни.

По словам медика, штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов.

В Министерстве здравоохранения Украины вчера заявили, что за минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели свыше 213 тысяч человек, однако эпидемии нет.

liga.net
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