От гриппа в Киеве сегодня умерли две женщины

Сегодня в Киеве от гриппа умерли две женщины 47 и 86 лет. Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Одна из женщин скончалась ночью, другая – утром.

Обе они, по словам Голубовской, входили в группу риска - имели сахарный диабет. При этом одна из них не знала о своем диагнозе. Также пациентки поздно обратились за медицинской помощью - после 5-го дня болезни.

По словам медика, штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов.

В Министерстве здравоохранения Украины вчера заявили, что за минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели свыше 213 тысяч человек, однако эпидемии нет.