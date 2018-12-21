На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 машин. ФОТО

На 20-километровом участке трассы Киев-Одесса произошло пять ДТП, участниками которых стали больше десяти машин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Около села Знаменка столкнулись грузовик и Таврия. Пассажир Таврии в тяжелом состоянии, трое человек госпитализированы.

Чтобы избежать столкновения, в кювет съехал автобус "Одесса-Киев", в котором ехали 20 пассажиров. Одна пассажирка получила легкие повреждения.

На этом же участке дороги грузовик въехал в отбойник, чуть дальше столкнулись и съехали на обочину еще два грузовика. Через несколько километров столкнулись легковой Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. Никто не пострадал.

Сегодня утром под Киевом на гололеде перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. Пострадали восемь человек, но все живы.