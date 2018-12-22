Контрактник-дезертир приговорен к 5 годам лишения свободы

На Херсонщине контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей за дезертирство приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ/

"Приговором Чаплинского районного суда Херсонской области старший солдат одной из военных частей ВСУ на Херсонщине признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины, и осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что военнослужащий-контрактник с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в ноябре 2016 года не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части и отсутствовал на службе до ноября 2018 года