Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 декабря 18, 20:52
ЧП на Рождественской ярмарке во Львове. 5 пострадавших.Видео
Рождественская ярмарка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Число пострадавших при пожаре на Рождественской ярмарке во Львове увеличилось до пяти человек.

Как выяснили журналисты, один из пострадавших изначально не попал в официальную статистику.

Как передает сайт «Твоє місто», в субботу, 22 декабря, приблизительно в 13-15 на площади Свободы во Львове возник пожар в помещении ресторана «Реберня», который затем перебросился на два рядом стоящих деревянных домика, в которых осуществлялась праздничная торговля.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадало четыре человека, двое из которых попали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии.


В свою очередь, пресс-служба львовского горсовета сообщает, что число пострадавших при пожаре людей увеличилось до пяти человек, поскольку один из них обратился к медикам самостоятельно, не попав в официальные сводки.



Власть Львова приняла решение о закрытии рождественской ярмарки после взрыва в субботу 22 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Как отмечается, решение было принято по результатам оперативного совещания на месте происшествия со структурными подразделениями города и чрезвычайными службами.

Кроме того, в прес-службе полиции сообщили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.


В настоящее время полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сотрудники других подразделений полиции.
Fraza.ua
Ещё по теме:
В Британии произошло новое отравление Новичком
Экологическая катастрофа в РФ.Горит завод Электроцинк. ВИДЕО
Под Ичней собрали более 10 тысяч взрывоопасных предметов
В Черниговской области открыли авиапространство
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Против Гройсмана возбудили уголовное дело по двум статьям
noimageПочему Филарет снял свою кандидатуру на Соборе
noimageПоявилось видео момента взрыва на ярмарке во Львове
noimageВ Киеве эвакуируют пассажиров железнодорожного вокзала
noimageКонтрактник-дезертир приговорен к 5 годам лишения свободы
Лента новостей