ЧП на Рождественской ярмарке во Львове. 5 пострадавших.Видео

Как выяснили журналисты, один из пострадавших изначально не попал в официальную статистику.

Как передает сайт «Твоє місто», в субботу, 22 декабря, приблизительно в 13-15 на площади Свободы во Львове возник пожар в помещении ресторана «Реберня», который затем перебросился на два рядом стоящих деревянных домика, в которых осуществлялась праздничная торговля.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадало четыре человека, двое из которых попали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии.





В свою очередь, пресс-служба львовского горсовета сообщает, что число пострадавших при пожаре людей увеличилось до пяти человек, поскольку один из них обратился к медикам самостоятельно, не попав в официальные сводки.









Власть Львова приняла решение о закрытии рождественской ярмарки после взрыва в субботу 22 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.













Как отмечается, решение было принято по результатам оперативного совещания на месте происшествия со структурными подразделениями города и чрезвычайными службами.





Кроме того, в прес-службе полиции сообщили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.









В настоящее время полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сотрудники других подразделений полиции.



