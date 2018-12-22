В Киеве эвакуируют пассажиров железнодорожного вокзала

Вечером в Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. Как сообщили на сайте полиции Киева, сообщение поступило в 18:30.

На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

В настоящее время проводится эвакуация людей и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

В Киеве эвакуировали несколько супермаркетов "Сильпо" из-за сообщения о минировании. На странице "Киев оперативный" говорится, что правоохранителям поступило сообщение о минировании супермаркета, однако, какого именно, неизвестно, поэтому проверяют все магазины.