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Новости
Украина
22 декабря 18, 21:01
В Киеве эвакуируют пассажиров железнодорожного вокзала
вокзал
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Неизвестный сообщил о минировании здания.

Вечером в Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. Как  сообщили на сайте полиции Киева, сообщение поступило в 18:30.

На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

В настоящее время проводится эвакуация людей и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

В Киеве эвакуировали несколько супермаркетов "Сильпо" из-за сообщения о минировании. На странице "Киев оперативный" говорится, что правоохранителям поступило сообщение о минировании супермаркета, однако, какого именно, неизвестно, поэтому проверяют все магазины.
kp.ua
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