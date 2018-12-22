Почему Филарет снял свою кандидатуру на Соборе

Патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина .





Как отметил Филарет, это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единую в Украине православную церковь.





"И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я поступлился этим. Потому что если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы томоса об автокефалии украинской церкви", - сказал он.





Филарет также опроверг заявление, которое сделал митрополит Луцкий и Волынский Михаил о том, что его шантажировали и требовали снять кандидатуру.





"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Так. Для того, чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора", - добавил Филарет.





Напомним, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избран предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея.





По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года, относительное большинство украинцев (30%) считали, что возглавить Единую поместную церковь должен был патриарх Филарет (УПЦ КП).



