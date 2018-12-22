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Новости
Украина
22 декабря 18, 23:01
Против Гройсмана возбудили уголовное дело по двум статьям
Гройсман
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Национальное антикоррупционное бюро начало производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Украины Владимира Гройсмана
«Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР», — сказано в сообщении.

Дело открыто по статьям 364 и 367 Уголовного кодекса. При этом подробностей дела не сообщается.

Заявителем по делу является депутат Верховной Рады Виталий Куприй.
 


За три года работы НАБУ взяло в разработку многих топ-чиновников. Против председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова дело открыли из-за отсрочки уплаты налогов газовым фирмам нардепа Онищенко. Под пристальное внимание ведомства попали и нардепы. Например, Николая Мартыненко подозревают в отмывании денег, превышении полномочий и организации преступной группировки. Из-за этого он в 2015 году даже сложил депутатский мандат.



Фигуранты другого известного дела НАБУ – Борислав Розенблат и Максим Поляков. Они якобы занимались организацией незаконной добычи янтаря на Житомирщине. Впрочем, пока ни по одному из этих открытых производств приговоров нет. В НАБУ говорят: дела тормозит Специализированная антикоррупционная прокуратура.
 
Также НАБУ открывали дела против министра инфраструктуры Воладимира Омеляна, нардепа Антона Геращенко, министра юстиции Павла Петренко и руководителя скандального отдела «К» СБУ Павла Демчины. Еще ранее в НАБУ открывали дела против экс-главы ЦИК Охендовского и сына главы МВД Александра Авакова, а также генпрокурора Юрия Луценко подозревали в незаконном обогащении.

Источник: politeka.net/
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