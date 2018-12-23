В 125 общинах Украины проходят местные выборы

Сегодня, 23 декабря, проходят первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах по всей Украине. Голосование состоится в том числе в Киевской области, сообщает Нацполиция.

В состав этих 125 ОТГ вошли 534 местные совета: городских - 15, поселковых - 27 и сельских - 492.

Своих местных депутатов, городских и поселковых глав будут избирать жители следующих объединенных территориальных общин: Барышевской, Бородянской, Ковалевской (Васильковский район) и Мироновской. Общее количество избирательных участков – 62.

Общественный порядок во время выборов объединенных территориальных общин будут обеспечивать около 130 правоохранителей.

“Под усиленный режим охраны будут взяты общественные места и места проведения массовых мероприятий. Увеличено количество патрулей в местах волеизъявления граждан", - сообщает полиция Киевской области.