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Новости
Украина
23 декабря 18, 12:25
На Доме профсоюзов в Киеве возобновили работу часы
Дом профсоюзов
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Электронное табло на Доме профсоюзов в Киеве пора работает в тестовом режиме

На горевшем во время Майдана Доме профсоюзов в Киеве возобновили работу главные часы Украины. Об этом сообщает ТСН.

Часы работает пока в тестовом режиме. Бесперебойно восстановленный указатель заработает через неделю.

Новое табло больше предыдущего и к тому же циклическое. Как будет звучать киевский "биг бен", пока неизвестно. Раньше там играла музыка из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Напомним, 21 ноября, в годовщину начала Революции Достоинства, в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC. 
liga.net
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