На Доме профсоюзов в Киеве возобновили работу часы

На горевшем во время Майдана Доме профсоюзов в Киеве возобновили работу главные часы Украины. Об этом сообщает ТСН.

Часы работает пока в тестовом режиме. Бесперебойно восстановленный указатель заработает через неделю.

Новое табло больше предыдущего и к тому же циклическое. Как будет звучать киевский "биг бен", пока неизвестно. Раньше там играла музыка из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Напомним, 21 ноября, в годовщину начала Революции Достоинства, в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC.