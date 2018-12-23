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Новости
Украина
23 декабря 18, 12:52
Минобороны Британии: Наш корабль в Одессе – сигнал для Путин
Гэвин Уильямсон
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Министр обороны заявил, что за HMS Echo последуют другие военные корабли в рамках постоянного присутствия Великобритании
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что военный корабль Королевского флота, который прибыл в Украину, является сильным сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ВВС.

Корабль HMS Echo был отправлен в Черное море в начале этого месяца, после того как Россия захватила три корабля, принадлежащих ВМС Украины, а также их экипаж.

Уильямсон посетил порт Одессы, в котором пришвартован корабль.

По его словам, присутствие в Одессе британского корабля свидетельствует о поддержке Украины перед лицом усиления российской агрессии.

Министр заявил, что за HMS Echo последуют другие военные корабли в рамках постоянного присутствия Великобритании.

"То, что мы говорим России, то, что мы говорим президенту Путину, - они не могут продолжать действовать, не заботясь о международных законах или международных нормах", - сказал он.

Министр организовал встречу с семьями 24 украинских моряков, взятых в плен российскими силовиками.

Ожидается, что HMS Echo не будет проходить через Керченский пролив, где РФ атаковала украинские корабли.

19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) бросил якорь у причала Одесского морского порта.

Источник: liga.net
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