Есть вероятность освобождения моряков до Рождества, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о вероятности того, что Россия освободит захваченных в плен украинских моряков до Рождества. Об этом он сказал в интервью ТСН.

На вопрос журналиста, можно ли рассчитывать, что РФ освободит украинцев до Рождества, Волкер ответил: "Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс...".

Волкер сообщил, что недавно состоялся телефонный разговор на эту тему между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, "где он сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное - освободить моряков как можно быстрее. В идеале - до Рождества", - сказал представитель США.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.