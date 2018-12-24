Приход Черновцов вышел из подчинения Московской митрополии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", - сказал Бухаров.

Это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление, сообщил чиновник.

"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии", - сообщил Бухаров.

Напомним, 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Ранее сообщалось о трех приходах в Винницкой области, которые перешли в ПЦУ.

По словам представителя Православной церкви Украины митрополита Епифания, сейчас объединенная Православная церковь насчитывает около 7000 парафий.

Епифаний разъяснил новый статус Онуфрия

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, согласно Уставу, имя предстоятеля "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины", а также уточнил, что официальное название - Православная церковь Украины.