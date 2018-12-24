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Новости
Украина
24 декабря 18, 09:24
Приход Черновцов вышел из подчинения Московской митрополии
церковь
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Старообрядческая религиозная община города Черновцы заявила о выходе из подчинения Московской митрополии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров.

"Старообрядческая религиозная община, храм которой находится на улице Олега Кошевого в Черновцах, официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Российской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава какое-либо упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно", - сказал Бухаров.

Это первая городская религиозная община, которая официально заявила о таком решении и зарегистрировала заявление, сообщил чиновник.

"Этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей стал на защиту отца Леонтия, его поддержали все конфессии", - сообщил Бухаров.

Напомним, 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Ранее сообщалось о трех приходах в Винницкой области, которые перешли в ПЦУ.

По словам представителя Православной церкви Украины митрополита Епифания, сейчас объединенная Православная церковь насчитывает около 7000 парафий.

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Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, согласно Уставу, имя предстоятеля "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины", а также уточнил, что официальное название - Православная церковь Украины.
censor.net.ua
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