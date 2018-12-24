На Рождество пять областей Украины заметет снегом

Рождество, которое отметят украинские католики 25 декабря, будет очень суровым в пяти областях страны. Об этом предупредили спасатели.

- По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, - отметили там.

В местах буйства циклона возможны порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

Температура ночью -4-9 градусов, днем ​​-1-6. В Приазовье и на востоке - около нуля.

Кроме того, в высокогорье Ивано-Франковской и части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Синоптики прогнозируют мороз и снег почти по всей Украине.