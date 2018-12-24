Местные выборы: Тимошенко обвинила БПП в фальсификациях

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о победе на прошедших местных выборах в территориальных общинах по количеству полученных мест среди депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, на прошедших вчера выборах Батькивщина набрала 35,7%, Блок Петра Порошенко - 22,7%, Аграрная партия - 8,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,1%, УКРОП - 7,0%.

Также Тимошенко обвинила команду президента в фальсификациях. По ее словам, выборы прошли с многочисленными нарушениями - бюллетени якобы печатались на ксероксах и не были заверены по необходимым избирательным нормам.

Лидер Батькивщины обвиняет представителей президента в том, что они совершали противозаконные действия относительно подкупа избирателей. Отвечая, на уточняющий вопрос LIGA.net о наличии доказательств, Тимошенко заверила, что они будут представлены позже, команда сейчас их структурирует.

Тимошенко также отметила, что представили БПП заявили о своей победе на выборах, потому что они ссылаются на избрания глав территориальных общин, "которых насильно заставляли выдвигаться от партии власти”.

Выборы проходили в 13 областях с общим количеством населения 600 тысяч. По информации Тимошенко, явка на выборах составила больше 50%.

23 декабря первые местные выборы прошли в 78 объединенных территориальных общинах по всей Украине. Самая высокая явка была в Житомирской области.