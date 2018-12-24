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24 декабря 18, 12:46
Около Яремче горела гостиница: погиб один человек
пожар
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Причина возгорания выясняется, пожар тушили 11 единиц техники больше трех часов

В гостинице "Простоквашино" в селе Яблуница около Яремче рано утром 23 декабря произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил здание по всей площади. Персонал гостиницы эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей. В ходе разбора конструкций здания на месте пожара обнаружили тело человека. 

Пожар тушили больше трех часов, для этого задействовали 11 единиц техники. 

Удалось спасти от возгорания четыре двухэтажных деревянных здания, расположенных рядом, четыре альтанки, шесть автомобилей и два квадроцикла. Причина пожара выясняется. 

4 декабря в селе Рожнив Косовского района Ивано-Франковской области дотла сгорела церковь Архистратига Михаила.
liga.net
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