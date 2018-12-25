В Волынской области сгорел автобус по пути в Варшаву

Двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Киева в Варшаву ночью 25 декабря загорелся возле села Марьяновка Ковельского района Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, на момент возникновения пожара в салоне находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа). Люди самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сгорели внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.