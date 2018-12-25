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Новости
Украина
25 декабря 18, 18:10
В Волынской области сгорел автобус по пути в Варшаву
пожар
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Люди не пострадали

Двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Киева в Варшаву ночью 25 декабря загорелся возле села Марьяновка Ковельского района Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, на момент возникновения пожара в салоне находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа). Люди самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

РекламаСообщается, что на место происшествия прибыли два автомобиля 4-й ГПРЧ ГСЧС в Волынской области и пожарный автомобиль МПО Радошин. Огонь потушили примерно за час.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сгорели внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

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Причина пожара устанавливается.
liga.net
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