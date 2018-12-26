Сегодня заканчивается срок действия военного положения

В Украине в среду, 26 декабря, в 14:00, завершается срок действия военного положения, которое было введено в 10 областях после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе.

Согласно указу, который был обнародован на сайте президента, военное положение в Украине внедрялось сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принятый Верховной Радой 26 ноября закон о введении военного положения не предусматривает возможности продления его срока действия без решения парламента президентом.

"Согласно закону, срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря", — сказал президент в интервью телеканалам вскоре после принятия соответствующего решения.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по кораблям ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, Россия захватила три корабля и ранила 6 украинских военных. Еще 24 моряка были арестованы российскими властями.

В ответ на атаку в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и призвал ввести военное положение.

Верховная Рада 26 ноября поддержала введение военного положения в 10 регионах Украины, которые граничат с Россией и Приднестровьем.