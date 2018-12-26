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26 декабря 18, 09:31
В Керченском порту затонул российский буксир
буксир
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На море сложные погодные условия - волны и ветер, поэтому подойти к буксиру невозможно

В ночь на 25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18. Об этом сообщает российский ресурс ПортНьюс. 

К нему на помощь отправили морской буксир "Гандвик", который и сообщил, что РБТ-18 полузатоплен, подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и волн в высоту до трех метров. Экипаж на причале. 

Никто не пострадал. 

В Черном море вчера ночью грузовое судно под флагом Монголии SUROV (название в августе 2018 - VELES), которое двигалось из порта Турции в порт Кавказ Российской Федерации, село на мель. 
liga.net
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