В Керченском порту затонул российский буксир

В ночь на 25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18. Об этом сообщает российский ресурс ПортНьюс.

К нему на помощь отправили морской буксир "Гандвик", который и сообщил, что РБТ-18 полузатоплен, подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и волн в высоту до трех метров. Экипаж на причале.

Никто не пострадал.

В Черном море вчера ночью грузовое судно под флагом Монголии SUROV (название в августе 2018 - VELES), которое двигалось из порта Турции в порт Кавказ Российской Федерации, село на мель.