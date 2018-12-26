В Украине запретили продавать четыре препарата

В Украине запретили три лекарственных препарата индийского производстваи один - китайского. Об этом говорится в распоряжениях Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В первых трех случаях причиной стало аннулирование сертификата соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики. Поэтому запретили к реализации капсулы в блистерах по 30 мг № 20 "Ланза" серии №GL01701. Данное лекарство предназначено для лечения язвы.

Сироп от кашля по 60 мл во флаконе с мерным колпачком "Кофекс" серий №GC11603 и №GC11602.

Нельзя продавать и "Энзимтал" драже №100 (10х10) в стрипах серии №GE03701. Это ферменты для улучшения пищеварения.

Все вышеперечисленные препараты производства "Дженом Биотек ПВТ. Лтд", Индия

Также запретили "Кардимунн" серии №180928 производства "Ухань Амино Эйсид Био-Кемикал Ко., Лтд", Китай. Это порошок для производства стерильных и нестерильных лекарственных форм. В этом случае проблемой стало несоответствие нормам качества.

Ранее в Украине запретили к продаже противовирусное лекарство "Гроприм".