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Новости
Украина
26 декабря 18, 09:43
Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь
зима
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Синоптик сообщила, что с 31 декабря на 1 января "в прогнозе остается доминирование осадков"

По прогнозам Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января ожидается снег в Украине. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся. Морозец незначительный ночью, а днем 1 января до 0 + 1 градуса", - сказала Диденко.

Накануне, 30 декабря, на западе ожидается снег с дождем, востоке - снег. На западе +2 градуса, востоке и севере -4 градуса, юге - 3 градуса. В центре -1 градус.

Фото: facebook.com/tala.didenko

26-27 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
liga.net
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