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Новости
Украина
26 декабря 18, 11:08
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и ДОТ боевиков. ВИДЕО
обстрел
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Когда и где было записано видео ночного боя с использованием зенитной установки, не уточняется
В сети появилось видео ночного боя на востоке Украины, в ходе которого военнослужащие уничтожили долговременную огневую точку боевиков гибридной армии РФ и склад боеприпасов. Ролик с озвучкой (песня "Шабля" группы Kozak System) разместил у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Однажды, где-то в районе проведения ООС небратья вели себя невежливо и требовали внимания. Внимание воинов ООС не заставило себя ждать и пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких боевиков", - уточнил он.

В комментариях к видео высказали предположение, что военные "стреляют трассерами в небо". Военнослужащий Глеб "Лентяй" Бабич, командир взвода огневой поддержки 10-й ОГШБр отметил, что "впечатление такое может сложиться".

"Огонь ведется по нескольким уровням. Собственно, по линии земли, где находятся укрепления, по линии деревьев (ВОПы обычно стоят в "зеленках"), что обеспечивает осколочное поражение ОФЗ (осколочно-фугасно-зажигательный снаряд, - ред.). По верхней линии (для того же - с большей площадью). Потому что параллельно надо прижать к земле всех, кто представляет для тебя опасность. Когда стреляешь на дистанцию более 2 км - часть ОФЗ, увы, взрываются до попадания в цель. Но малая часть", - пишет он.
liga.net
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