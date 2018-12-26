В киевских "обменниках" людей обманули на 20 миллионов гриве

В Киеве арестовали еще одного мужчину, построившего "бизнес" на фальшивых обменниках. 23-летнему парню удалось убежать от клиента с 50 тысячами евро. Об этом в Фейсбук сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Мужчине грозит до 13 лет с конфискацией имущества.





Ранее в декабре арестовали еще двух мошенников, которые обманули 19 человек на 20 миллионов гривен.





Все трое действовали по одной схеме – снимали офисное помещение и рекламировали в Интернете обмен валют по выгодному курсу. Когда приходил клиент с суммой, на которую можно купить квартиру, то убегали через черный вход.





Так в ноябре обманули молодую многодетную мать, которая пришла обменять 45 тысяч долларов для покупки жилья.









Через такие отверстия с деньгами убегают "кассиры". Фото: прокуратура



