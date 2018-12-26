Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.01
USD
27.24
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 декабря 18, 18:00
В киевских "обменниках" людей обманули на 20 миллионов гриве
обменник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Люди продолжают "вестись" на выгодный курс в интернет-объявлениях.
В Киеве арестовали еще одного мужчину, построившего "бизнес" на фальшивых обменниках. 23-летнему парню удалось убежать от клиента с 50 тысячами евро.  Об этом в Фейсбук сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Мужчине грозит до 13 лет с конфискацией имущества.

Ранее  в декабре арестовали еще двух мошенников, которые обманули 19 человек на 20 миллионов гривен.

Все трое действовали по одной схеме – снимали офисное помещение и рекламировали в Интернете обмен валют по выгодному курсу. Когда приходил клиент с суммой, на которую можно купить квартиру, то убегали через черный вход.

Так  в ноябре обманули молодую многодетную мать, которая пришла обменять 45 тысяч долларов для покупки жилья.


Через такие отверстия с деньгами убегают "кассиры". Фото: прокуратура

Источник:kp.ua
Ещё по теме:
В Украине станет сложнее купить или и продать криптовалюту
У женщины украли $45 тыс в "обменнике" Киева
Не надейтесь на выборы. Украинцев обманули, - активистка
Люди на колясках могут стать участниками дорожного движения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Теперь ничто не будет отвлекать украинцев от выборов
noimageВСУ готовы оперативно развернуть войска, - Генштаб
noimage10 главных тезисов из интервью Зеленского
noimageС ID-картой можно проголосовать на выборах, но есть нюанс
noimageНепогода: в Черкассах и в Полтавской области закрыли школы
Лента новостей