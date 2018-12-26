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Новости
Украина
26 декабря 18, 18:32
Киборг Свирид отреагировал на интервью Зеленского
Киборг Свирид
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Основатель общественной организации "Сердца киборгов" Анатолий Свирид - воин, вышедший из Донецкого аэропорта и побывавший в плену "ДНР" - ответил шоумену Владимиру Зеленскому на его заявление по поводу перемирия любой ценой.

Основатель общественной организации "Сердца киборгов" Анатолий Свирид - воин, вышедший из Донецкого аэропорта и побывавший в плену "ДНР" - ответил шоумену Владимиру Зеленскому на его заявление по поводу перемирия любой ценой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу его (Зеленского. - Ред.) как главного военнокомандующего наших Вооруженных Сил. И нам мир любой ценой не нужен. Договариваться надо, но мир любой ценой нам не нужен. Мне, как человеку, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, и я видел тех людей, которые там внутри ... туристы (русские наемники. - Ред) ... Так с кем договариваться?" - говорит Свирид.

"Рейтинги - потому что у его протеже, босса, мощный ресурс, надежный. Поэтому и рейтинги. Но одно дело смешить людей на сцене, а совсем другое - управлять такой огромной державой", - подчеркнул Свирид.
censor.net.ua
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