Зеленский о том, как закончил бы войну с Россией. Видео

Военный вариант освобождения оккупированных территорий он категорически отбрасывает.

Украинский актер, шоумен Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своем видении разрешения ситуации с российской агрессией, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский закончить войну с РФ, если его изберут президентом, и как, он ответил: "Давай порассуждаем. А какие есть пути? Какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я вообще против. Потому что я такой человек. Я может быть жесткий как руководитель в "Квартале", но я очень либерален. Я вообще считаю, что вся эта тема, все эти куски земли, я считаю, про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь и поставил, вот наша цель - сохраним людей. Поэтому любой вариант… мы туда пойдем армией… я убираю этот вариант.

"Придется говорить. Ну придется говорить, хотим мы не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", – добавил Зеленский.





На вопрос, представляет ли он себе переговоры в формате Путин-Зеленский, шоумен ответил: "С русскими? Я не думаю, что он только один. Я думаю, что есть группа. Я думаю, что группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. Потому что они же поставили в "ДНР" и "ЛНР", какой смысл с ними говорить, если бы те решали - надо было с ними говорить. А так какой смысл. Надо говорить с этими".





Также Зеленский рассказал, как бы он вел переговоры с "чертом лысым": "Легко. Надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия, че вы к нам пришли? Написали пункты "шо надо ребята". Потом бы я взял эти пункты, честно говоря мир то надо на наших условиях. А вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. Очень просто решить что. Не решай сам. Не делай из себя самого умного. Всегда найдется самый умный, всегда найдется человек профессиональнее тебя. Возьми этот список, выступи по телевизору. Люди, вот список, а вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, а вам дальше говорю: я считаю, что надо так, но как и выборы президента, все решение на вас. Вот вам референдум, не хотите. Нам бы сказали, да так через депутатов, пока ты проведешь референдум… Да все просто. Да не надо ничего через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность. Гуляете. Онлайн - по телевизору, ребята, нам надо хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют, однозначно "за", однозначно "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердились и пошли жить".





На вопрос, почему Петр Алексеевич не делает этого, шоумен ответил: "Ну я не знаю, у меня нет ответа. Я же тебе сказал, я пошел на хороший фильм, а попал на средний. Я так считаю. Я думаю, что он очень умный человек, который большую часть времени тратит на другие дела. У меня такое есть очень уважительное к нему сейчас объяснение".





Владимир Зеленский. "В гостях у Дмитрия Гордона":