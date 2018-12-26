Военное положение в Украине. Что это было и зачем?

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко объявил, что военное положение в десяти областях Украины закончилось. И хотя ситуация вокруг Украины не очень изменилась, а российская угроза никуда не делась, - провести президентские выборы 31 марта 2019 года не менее важно, чем защищать территориальную целостность Украины, сказал он. Что дало военное положение, введенное только на 30 дней и только в 10 областях - коротко в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Днем 25 ноября корабль ВМС РФ напал на украинские судна в нейтральных водах Черного моря. Оккупанты атаковали их огнем на поражение на выходе из Керченского пролива, в 25 км от побережья Крыма, ранили шестерых украинских моряков. Весь экипаж буксира Яни Капу, бронекатеров Бердянск и Никополь в составе 24 человек был взят в плен и позже вывезен в Москву.

26 ноября СНБО на срочном заседании принял решение о введении военного положения во всей Украине сроком на 60 дней. Но перед самым голосованием за указ в Верховной Раде, чтобы собрать голоса, Порошенко пришлось пойти на значительные уступки. ВП ввели только на 30 дней, и не во всей Украине - а в 10 областях на границе с Россией и Приднестровьем.

Отдельно прописали условие: несмотря ни на что, выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Редакция LIGA.net изучила закон и расписала возможные ограничения (подробно об этом). В их числе - трудовая повинность для граждан, комендантский час, запрет на митинги, повинность поселять у себя военных. Ничего из этого - не было.

Из того, что сделано. Украина закрыла въезд для российских мужчин от 16 до 60 лет. В областях с ВП были проведены сборы резервистов и военные учения. Доукомплектованы бригады и усилена противовоздушная оборона, утверждают на Банковой. В части областей запретили охоту в пограничных районах и ношение военной формы гражданскими. По данным СНБО, прошла проверка системы мобилизации.

Но фактически военное положение на жизнь гражданских лиц не повлияло. Украинские военнослужащие, которых взяла в плен Россия, по-прежнему остаются в тюрьме: оккупанты отказались отпускать моряков.

Сегодня срок действия военного положения истек, продлевать его не стали. А в воздухе повис вопрос: зачем это все было нужно?

ЗАЧЕМ ВВОДИЛИ И ЧТО ДАЛЬШЕ. Военное положение все же сыграло позитивную роль, рассказал LIGA.net военный эксперт Михаил Самусь. В первую очередь - с точки зрения международных позиций страны. "Украина продемонстрировала, что имеет самые серьезные намерения после агрессии российских кораблей в нашем Керченском проливе. Это было необходимо сделать", - считает он.

Принятая ООН крымская резолюция свидетельствует о том, что Украина получила такую международную поддержку.

Во внутреннем измерении военное положение содействовало проверке мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и местных администраций, отметил Самусь. "Самое главное - проверили готовность резерва первой очереди к немедленной мобилизации", - говорит он.

По его данным, за месяц проверили 250 тысяч резерва. Это означает, что в случае нового витка агрессии со стороны РФ украинская армия сможет удвоиться всего за сутки: "Поскольку резервисты первой очереди должен через несколько часов прибыть уже в свои части, где они проходили службу и участвовали в боевых действиях, а не обращаться в военкоматы заново. Это очень важный аспект", - уверен эксперт.

Военное положение было введено в Украине впервые в истории, напомнил он: "Даже с точки зрения психологии для общества было важно понять, что это не репрессивная машина, которая будет, как распространяли слухи, отбирать автомобили, бизнес и запрещать партии".

Порошенко за этот месяц не раз обвиняли в попытке пиара на войне и даже срыва выборов. Но электорально он ничего не выиграл, рассказал LIGA.net социолог Евгений Головаха. "Военное положение разделило людей на две категории", - объяснил он. Одни посчитали его предвыборным маневром Порошенко, другие - необходимой реакцией, поскольку Россия "окончательно обнаглела".

"Одно поглотило другое, - говорит Головаха. - Я видел результаты опросов. Существенных изменений в электоральном поле не будет. Может, какие-то десятки процента. В пределах статистической ошибки. Военное положение было очень условным, и все это понимают".

Кто действительно хорошо заработал на ВП - так это валютные спекулянты, которые взвинтили цены на доллар и евро. Первыми курс продажи повысили менялы "черного рынка", затем тренд подхватили и официальные банки. Подробнее о ситуации на валютном рынке в дни новостей от СНБО читайте в материале: Мечта спекулянта. Как валютчики зарабатывают на военном положении.