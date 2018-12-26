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Новости
Украина
26 декабря 18, 19:02
Непогода: в Черкассах и в Полтавской области закрыли школы
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Каникулы начнутся раньше

В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановили обучение в школах, внешкольных заведениях и профессионально-технических училищах города Черкассы, а также Полтавской области. Об этом сообщается на сайтах Черкасского горсовета и Полтавской ОГА.

В Черкассах учебные заведения закрывают с 26 до 29 декабря, в Полтавской области - с 27 декабря.

Учебный процесс будет возобновлен с 14 января - после зимних каникул.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за сложных погодных условий по Украине без электричества остались 479 населенных пунктов в десяти областях - сработала система защиты линий электропередачи. В ГСЧС рассказалли, что за текущие сутки в целом помогли в буксировке более 786 застрявших в снегу транспортных средств, в которых находилось около 1700 человек. По распоряжению Укравтодора в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях ограничено движение тяжеловесного и общественного транспорта. 
liga.net
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