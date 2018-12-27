ВСУ готовы оперативно развернуть войска, - Генштаб

Генштаб ВСУ в случае угрозы прямого вторжения со стороны РФ способен развернуть межвидовые группировки войск и оперативно увеличить численный состав боевых подразделений за счет резервистов. Об этом сегодня на заседании СНБО президенту Петру Порошенко доложил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщил он в Facebook.

По словам Муженко, он рассказал президенту о предварительных выводах из правового режима военного положения.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.

Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 000 резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов.

Третье - проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны", - написал Муженко.

Как стало известно ранее, режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут. Сегодня в 14:00 он закончился,