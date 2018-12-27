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Новости
Украина
26 декабря 18, 20:36
Теперь ничто не будет отвлекать украинцев от выборов
военное положение
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Для западных союзников принципиально важен не столько результат выборов в Украине, сколько их максимальное соответствие стандартам легитимности

Ну все, теперь ничто не будет отвлекать украинцев от выборов.

Это, на самом деле, не так уж и смешно или иронично. По крайней мере с точки зрения наших друзей на Западе. Тех, которые были и остаются как-то не в восторге от идеи военного положения.

Их логика для меня достаточно очевидна. Украина заслуживает дальнейшей поддержки исключительно как демократическое государство. Да, да - если мы скатимся в авторитаризм, то что бы мы ни рассказывали о "защите Европы на восточных рубежах Украины", поддержку мы не получим.

Для демократии процедуры - вопрос первоочередной (не ритуалы, а именно хорошо прописанные и прозрачные процедуры), поскольку именно они обеспечивают и легитимность, и предсказуемость всей системы государственной власти.

Поэтому наша способность провести демократические выборы и цивилизованную передачу власти - один из важных факторов, с учетом которого странами Запада будут приниматься решения о дальнейшей поддержке Украины.

Позволю себе пойти дальше: легитимность выборов, среди прочего, зависит и от восприятия их результатов подавляющим большинством населения. И выбранная президентом избирательная стратегия ("за Порошенко - за Украину, против Порошенко - за Россию") - это кратчайший путь к делегитимизации выборов. Разве можно воспринимать результаты выборов как легитимные, если на них "победила Россия"?

Поэтому позиция сознательной национальной интеллигенции и элиты Украины должна заключаться не в попытках обострять ситуацию различными инсинуациями вокруг того, что победа того или иного кандидата будет означать для украинцев или полную катастрофу и поражение, или полную и окончательную победу "добра над злом", а прямо в противоположном - объяснять, что любой избирательный цикл не является финальным, и что результаты которого в принципе невозможно изменить. Не обострять - а снимать напряжение. Не подталкивать людей искусственной политической истерией к новым волнам эмиграции, а готовить почву для национального согласия.

Этого от украинской элиты ожидают и на Западе. Хотя, собственно, какая разница? Так будет лучше для Украины.
liga.net
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