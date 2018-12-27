Как повлияло на ситуацию военное положение

За время действия военного положения в Украину не впустили более 1000 человек. Об этом сегодня на заседании СНБО заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что за последний месяц была усилена охрана госграницы и военной инфраструктуры. "Больше тысячи граждан, которые не смогли обосновать цель своей поездки, для чего они едут в Украину, пограничниками... были развернуты на пороге", - подчеркнул он.

Президент обратился к главе Госпогранслужбе Петру Цигикалу внести предложения по дополнительной защите границы.

"Я прошу, Петр Александрович (Цигикал, глава Госпогранслужбы, - ред.) внести предложение о продлении тех или иных мер, которые не напрямую связаны с военным положением, но если вы определите необходимость их продления, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержат ваши предложения", - отметил Порошенко.

Также, по его словам, в десяти областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно.

Сегодня Порошенко заявил, что режим военного положения в десяти областях Украины, который действовал 30 суток, продлевать не будут.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. ВСУ провели масштабные сборы резервистов и военнообязанных.