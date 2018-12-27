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Новости
Украина
26 декабря 18, 21:03
Кернес заявил, что на выборах поддержит Порошенко
Кернес
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По словам Кернеса, причиной такого решения стала помощь президента в получении Харьковом средств от международных финансовых институций

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что собирается на президентских выборах в марте 2019 года поддержать кандидатуру действующего президента Петра Порошенко. Об этом он заявил сегодня во время чаепития с журналистами, сообщает местное издание NewsRoom.

По словам Кернеса, причиной такого решения стала помощь президента в получении Харьковом средств от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Однако Кернес ушел от ответа на вопрос, будет ли он принимать участие в следующих выборах мэра. "Пока рано об этом говорить. Решение я буду принимать на основе мнения харьковчан", — сказал он.

Сегодня социологическая группа Рейтинг представила результаты нового опроса.

Моделирование второго тура президентских выборов 2019 года среди тех, кто собирается голосовать в первом, дает следующие результаты: лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко лидирует в парах с действующим президентомПетром Порошенко и бывшим сопредседателем Оппоблока Юрием Бойко, имеет преимущество в паре с лидером партии Гражданская позиция Анатолием Гриценко, и незначительно опережает комика Владимира Зеленского. 
liga.net
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