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Новости
Украина
27 декабря 18, 09:36
Генштаб о главном достижении военного положения. ВИДЕО
ВСУ
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Главным достижением месяца военного положения в Украине являются успехи в международной политике.

Такое мнение высказал офицер Генерального штаба, полковник Вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, действительно ли достижением военного положения стали сборы резервистов. Шидлюх возразил, отметив, что достижением были успехи в международной политике.

"Страны, наши партнеры поняли, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией", - сказал Шидлюх.

Он отметил, что международное сообщество было хорошо осведомлено об атаке российских пограничников в Керченском проливе - "и поэтому была адекватная реакция".

"И я хочу еще заметить, что, видимо, эта реакция - это только начало тяжелых последствий, которые понесет РФ за атаку наших кораблей, захват наших воинов, за то, что они совершили акт открытой агрессии", - сказал Шидлюх.


Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе.

26 декабря военное положение в ряде областей Украины завершилось.
censor.net.ua
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