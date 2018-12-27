Северный поток-2: Украину ждут очень серьезные проблемы

Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко высказал мнение, что Германии будет непросто отказаться от строительства Северного потока-2 и разрушения партнерских отношений с Кремлем.





Он отметил важность для Берлина, который производит много качественных и дорогостоящих товаров, продолжения сотрудничества с Москвой в целях собственного финансового благополучия.





"Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. При этом Германия производит чрезвычайно качественный и дорогой продукт, поэтому не все могут купить его. А у России деньги есть, поэтому для Германии она - ключевой партнер", - сказал дипломат.





По словам Яременко, Северный поток-2 будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.





"Ведь, получается, немцы вынуждены не только вводить санкции против России, но и страдать от американских санкций из-за России и из-за интересов Украины. Это будет создавать для нас в ближайшей перспективе очень серьезные проблемы с Германией", - отметил он.





Дипломат убежден, что Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, поскольку Украина поддерживает, как санкции США против Германии из-за строительства газопровода, так и антироссийские санкции Европы.





"Сегодня мы призываем Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор", - подытожил он.









Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.



