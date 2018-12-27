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Новости
Украина
27 декабря 18, 10:10
Северный поток-2: Украину ждут очень серьезные проблемы
Северный поток-2
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Эксперт полагает, что Киеву предстоит сделать выбор между партнерами и их интересами.
Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко высказал мнение, что Германии будет непросто отказаться от строительства Северного потока-2 и разрушения партнерских отношений с Кремлем.

Он отметил важность для Берлина, который производит много качественных и дорогостоящих товаров, продолжения сотрудничества с Москвой в целях собственного финансового благополучия.

"Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. При этом Германия производит чрезвычайно качественный и дорогой продукт, поэтому не все могут купить его. А у России деньги есть, поэтому для Германии она - ключевой партнер", - сказал дипломат.

По словам Яременко, Северный поток-2 будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.

"Ведь, получается, немцы вынуждены не только вводить санкции против России, но и страдать от американских санкций из-за России и из-за интересов Украины. Это будет создавать для нас в ближайшей перспективе очень серьезные проблемы с Германией", - отметил он.

Дипломат убежден, что Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, поскольку Украина поддерживает, как санкции США против Германии из-за строительства газопровода, так и антироссийские санкции Европы.

"Сегодня мы призываем Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуемся санкциям США против Германии. Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор", - подытожил он.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Против его строительства также выступают США. 11 декабря стало известно, что в Конгрессе США приняли резолюцию против "Северного потока – 2". 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию, в которой критикует строительство газопровода.

Источник: glavred.info

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