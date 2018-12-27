Военное положение с половинчатым эффектом

Истек 30-дневный срок действия военного положения в 10 регионах Украины - на востоке, севере и юге страны. 26 декабря на специальном заседании СНБО президент Петр Порошенко заявил, что этот режим был необходим для создания условий по отражению возможного широкомасштабного наступления российских войск. Президент не будет просить Верховную раду о продлении этого режима, потому что впереди выборы главы государства. В условиях же военного положения их необходимо будет отсрочить.

Военное положение и президентские выборы

Следует напомнить, что поводом для введения военного положения в отдельных регионах страны стал инцидент вблизи Керченского пролива и захват в плен 24 украинских моряков. В ночь с 25 на 26 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с Петром Порошенко принял решение о введении военного положения в стране сроком на 60 дней. Правда, уже на следующий день под давлением Верховной рады, которая восприняла это как попытку отсрочить президентские выборы, Петр Порошенко согласился на 30 дней и только в десяти регионах Украины.

До сих пор остается загадкой, почему Верховный главнокомандующий так резко поменял свою позицию. Ведь если он был твердо уверен в необходимости 60-дневного военного положения по всей стране, то почему не пытался убедить в этом парламент? Разве там, где война, принимают половинчатые решения? Речь ведь идет не только о политических торгах и президентстве. На кону - безопасность украинцев и будущее Украины. Кто ответил бы за половинчатые меры в случае разворачивания широкомасштабных боевых действий по всей стране?

К сожалению, эти вопросы так и остались без ответов. СНБО принял вроде бы правильное решение, президент полностью его поддержал, а парламент - только наполовину. Но в итоге - все остались довольны. Причем до такой степени, что даже в условиях военного времени депутаты не стали ждать отчета Петра Порошенко об итогах этих самых 30 дней и разъехались на каникулы. И возглас: "А вдруг завтра война?" вряд ли украинские политики уже услышат в Альпах, на Мальдивах, в Индонезии или в тех же Карпатах.

Что изменило военное положение

Надо сказать, что до 26 ноября 2018 года в Украине ни разу не применялся режим военного положения. Хотя причин для этого было достаточно - и захват "зелеными человечками" в феврале 2014-го государственных зданий в Симферополе, и блокирование ими украинских частей на полуострове, и боевые действия в Донбассе, и массовый расстрел украинских военных под Иловайском и так далее. До мая 2018 года войну, в которой погибли десятки тысяч украинцев, официальный Киев называл антитеррористической операцией. Мол, военное положение или любое упоминание о войне в Москве могут воспринять как вызов России, а этого не надо делать.

Но, как показала практика, военное положение оказалось не таким уж страшным для Кремля. Минимально его почувствовали и украинцы. Хотя, согласно действующему закону, этот режим предусматривает жесткие нормы - по отсрочке выборов, контролю над медиа, введению комендантского часа, мобилизации, возможной конфискации движимого и недвижимого имущества в интересах армии. Ничего подобного в эти 30 дней военного положения в 10 регионах Украины не было. Петр Порошенко уверял украинцев, что в полной мере этот режим будет действовать только в случае начала активных боевых действий со стороны России.

Что происходило в это время за армейскими кулисами, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Это - государственный секрет. Но Верховный главнокомандующий говорит, что сейчас Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны находятся в полной боевой готовности и готовы к отражению российской агрессии. Так ли это, можно проверить лишь при разворачивании боевых действий, чего, конечно же, не хотелось бы.

Жизнь в войне и мире

За 30 дней украинцы, к сожалению, так и не получили ответ от власти на главный вопрос: как действовать, если начнутся широкомасштабные боевые действия? Искать бомбоубежища? Где? Немедленно покидать города, прячась по лесам? Какой план эвакуации в украинской столице? Готово ли государство с Госрезервом, в случае эвакуации, обеспечить всех едой и теплом? Кто и как должен сообщать об опасности, в случае выведения из строя телевышек, мобильных операторов и интернет-провайдеров?

Это - далеко не праздные вопросы. Сегодняшняя линия фронта на востоке находится достаточно близко к крупным городам - Харькову, Днепру, Мариуполю, Одессе, Сумам, Николаеву, Херсону. Вот что в условиях разворачивания боевых действий должны делать их жители - этого-то и не объяснило ни высшее руководство страны, ни местные руководители. Да, сейчас большинство украинцев относится к происходящему в Донбассе как к тому, что их лично не касается. Идет война, гибнут люди, но это где-то там, далеко.

30-дневное военное положение в отдельных регионах Украины, к сожалению, не смогло объединить украинцев для борьбы с внешним врагом - Россией. Но, похоже, к этому никто и не стремился. Так, чтобы всем миром, поставив экономику на военные рельсы, мобилизовав всех и вся, изгнать агрессора из Донбасса и Крыма. Поэтому вопрос, когда в Украине прекратится война, остается открытым. Судьбу украинцев по-прежнему решают в Кремле. 45-миллионное государство было и остается заложником Владимира Путина и его агрессивной политики.