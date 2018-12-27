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Новости
Украина
27 декабря 18, 17:33
Новогоднее меню: Ульяна Супрун дала советы
новогодний стол
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И.о. министра здравоохранения предупредила, что если на столе есть оливье, то не нужно готовить больше калорийных блюд

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какое праздничное меню будет полезным на новогоднем столе украинцев. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Cупрун рекомендует заменить в салатах майонез сметаной, поскольку в ней витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

"Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не "салатом": здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Есть оливье - не готовьте больше калорийных блюд. Поймите, что майонез - это проблема. Его много, он калорийный, малопитательный, и затрудняет пищеварение", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, в оливье лучше изменить соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины.

"Добавьте соленую скумбрию - это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот", - уточнила она.

Супрун также добавила, что традиционный салат "Шуба" можно сделать проще - отдельно селедка или скумбрия.

"Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще", - считает она.

Чиновник подчеркнула, что мясо лучше запекать, чем жарить.

"Попробуйте к нему соус с перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез. Холодец - полезный. Но не забудьте дополнить его овощным салатом и цвикли. Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ. Жидкая теплая пища, в которой все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания. Суп - этот источник микроэлементов и доступных питательных веществ на утро похмелья", - сказала Супрун.

29 ноября 2018 года и.о. министра здравоохранения объясняла, сколько нужно есть сала в сутки.
liga.net
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