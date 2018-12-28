ЕС и МВФ о борьбе с коррупцией в Украине

17 декабря прошло пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Этот орган ежегодно с 2014 года оценивает выполнение сторонами Соглашения об ассоциации, а также обсуждает другие важные вопросы, возникающие в повестке отношений между партнерами.

Совместному заявлению Совета ассоциации предшествовали развернутый отчет Европейской комиссии о прогрессе украинских реформ и резолюция Европейского парламента. Уже через несколько дней, 19 декабря, Еврокомиссия выпустила второй отчет по реализации Украиной "безвизовых" реформ, к которому прилагался рабочий документ.

Основное внимание во всех документах занимает борьба с корупциеи. Так, в частности, на радаре ЕС работа новых антикоррупционных институтов, электронное декларирование, защита антикоррупционеров и прочее.

В дополнение Международный валютный фонд утвердил новую программу экономической поддержки Украины стенд-бай, которая также предусматривает ряд важных антикоррупционных требований.

Европейский драйвер антикоррупционных реформ

С первых дней после Революции достоинства Европейский Союз и МВФ оказывали поддержку борьбе с коррупцией в Украине. Соглашение об Ассоциации с ЕС определяет, что верховенство права и борьба с коррупцией являются одними из главных условий укрепления отношений между сторонами.

Создание и эффективное функционирование независимых Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры были требованиями "безвизовой" и предварительной программы макрофинансовой помощи, в рамках которой Украина получила 1,2 миллиарда евро, а также предварительной программы поддержки Украины со стороны МВФ. ЕС через проект технической помощи Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) помогает в развитии этих институтов.

Только благодаря давлению МВФ был принят закон о Высшем антикоррупционном суде, а ЕС выполнил большую часть работы по его осуществлению, к чему, среди прочего, также была привязана действующая макрофинансовая программа объемом в 1 млрд евро.

ЕС и МВФ инвестировали и продолжают вкладывать во поддержку борьбы с коррупцией в Украине, и сейчас справедливо требует, чтобы эффективным институтам позволили нормально работать, проблемы с неэффективными были решены, а коррупционеров начали, наконец, привлекать к уголовной ответственности.

Авторитет и независимость САП

Ежегодно Европейская комиссия готовит отчет по промежуточным результатам выполнения "безвизовых" критериев каждой из стран, с которыми было заключено соглашение о безвизе. Хотя в отчете 2018 все страны получили статус "выполнен", Европейский парламент еще в ноябре предупредил Молдову по возможности пересмотра для нее безвиза в связи с отсутствием прогресса в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Ежегодно в "безвизовом" отчете указываются рекомендации для каждой страны по сферам, которые находятся в зоне риска. Среди семи требований, которые были изложены для Украины в этом году, четыре касаются борьбы с коррупцией, и одной из них является восстановление независимости САП и возвращение доверия к этому институту.

Это означает, что ЕС настойчиво обращает внимание Украины: в случае невыполнения этого требования, наш безвиз тоже может получить "желтую", а то и "красную карточку".

При оценке выполнения Соглашения об ассоциации этот вопрос также поднимался. Европейский парламент подчеркнул, что пока не проведено эффективное расследование утверждений о срывах руководителем САП расследований НАБУ, которые, напомним, прозвучали из-за "аквариумного дела".

Европейская комиссия напомнила, что дисциплинарная комиссия прокуроров в июле 2018 года, несмотря на полученные доказательства, что руководитель САП грубо нарушил прокурорскую этику, рекомендовала вынести ему выговор вместо увольнения. Это нанесло серьезный удар по репутации САП и поставило ​​под вопрос ее способность работать независимо и эффективно сотрудничать с НАБУ.

НАБУ без СБУ

В ноябрьско-декабрьских документах Европейские институты одобряют работу, проделанную НАБУ. Европейский парламент напомнил о препятствиях деятельности НАБУ со стороны генерального прокурора и регулярные попытки парламента выхолостить антикоррупционное законодательство. Европейские институты соглашаются, что независимость НАБУ необходимо сохранить.

В "безвизовом" отчете Европейская комиссия обращает внимание, что угрозой независимости Бюро стали политизированные назначения на должность аудиторов, а лишение НАБУ Нацагентством по предупреждению коррупции полного и автоматического доступа к реестру электронных деклараций чиновников подрывает эффективность его работы.

Новый меморандум с МВФ также уделяет внимание этим вопросам. Он определяет, что аудит НАБУ должен проводиться группой авторитетных экспертов с международным опытом, а техзадание будет разработано в ходе консультаций с экспертами Фонда.

Отчет об аудите должен включать четкие рекомендации по улучшению работы НАБУ, а в случае, если аудиторы единогласно приходят к выводу, что найдены основания для освобождения от должности директора НАБУ, отчет должен включать доказательную базу, детальное обоснование и рекомендации. Аудит должен быть завершен до конца июля 2019 года.

Кроме этого, МВФ также требует вернуть НАБУ прямой и защищенный электронный доступ к полным имущественным декларациям всех лиц, подпадающих под подследственность НАБУ.

Украина также приняла на себя обязательство перед МВФ до конца июня 2019 года принять законодательство для предоставления НАБУ полномочий самостоятельно прослушивать фигурантов расследуемых дел.

Еврокомиссия также обратила внимание на то, что сейчас НАБУ не может осуществлять прослушку без привлечения СБУ, напомнив, что в прошлом году СБУ сорвала операцию Бюро, а некоторые представители руководства службы сами являются фигурантами антикоррупционных расследований.

Более того, в "безвизовом" отчете также есть упоминание о том, что закон о нацбезопасности предполагает принятие специального закона о СБУ, который должен окончательно лишить службу несвойственных ей правоохранительных функций и четко сфокусировать на борьбе с терроризмом, контрразведке и защите государственной тайны.

Также отмечается, что соответствующая концепция реформы СБУ была разработана еще в 2016 году в сотрудничестве с международными партнерами и определяет все необходимые элементы для внесения изменений в профильное законодательство в соответствии с международными стандартами.

Антикоррупционные приговоры

Европейский Союз и Международный валютный фонд, как и граждане Украины, ожидают реальных результатов борьбы с коррупцией - приговоров для топ-коррупционеров. В связи с этим основные надежды возлагаются на запуск Высшего антикоррупционного суда.

Совет ассоциации приветствовал усилия, направленные на его создание, и надеется на скорое и своевременное начало работы суда.

Подчеркивается, что процесс отбора судей должен быть независимым, прозрачным и базироваться на объективных преимуществах кандидатов. Кроме того, в "безвизовом" отчет отмечено, что Общественный совет международных экспертов должен иметь все возможности для адекватного участия в отборе судей.

Меморандум с МВФ определяет, что процесс оценки практических навыков и добропорядочности кандидатов в антикоррупционный суд должен быть прозрачным и объективным, а методология оценки, баллы и критерии - публичными.

На условиях конфиденциальности члены совета международных экспертов должны иметь такой же доступ к соответствующей информации о кандидатах, как и Высшая квалификационная комиссия судей. Украина обязалась полностью запустить работу антикоррупционного суда до конца июня 2019 года.

Прочие антикоррупционные процессы

Снова и снова Европейский Союз напоминает о необходимости отменить обязательное электронного декларирование для антикоррупционеров - это также было вынесено как требование второго отчета "безвизовых".

Однако сейчас это не единственный повод для беспокойства ЕС в отношении активистов, - в частности, в повестке дня также вопросы физических нападений на них, которые участились в последнее время, а также отсутствие их надлежащего расследования.

С целью предотвращения повторения подобных преступлений Советом ассоциации была отмечена важность активизации усилий, направленных на привлечение виновных к ответственности, включая тех, кто стоит за убийством Екатерины Гандзюк.

Кроме того, и ЕС, и МВФ уже давно ожидают от Украины полной и настоящей проверки электронных деклараций чиновников.

Международные партнеры соглашаются, что в Украине сделано много, но сделанного недостаточно, и что дальнейший прогресс зависит прежде всего от украинской власти.

Как долгожданные поздравления с тем, что Украине наконец-то удалось добиться справедливости и привлечь к ответственности топ-коррупционеров, так и "красная карточка" по безвизу из-за отката реформ или срыва новой программы экономического сотрудничества с МВФ, остаются на сегодня, к сожалению, равно реалистичными сценариями для декабря 2019 года, когда международные партнеры будут проводить очередную "ревизию" выполнения Украиной "домашнего задания".