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Новости
Украина
28 декабря 18, 11:18
Страны, которые больше других помогают ВСУ, назвал Полторак
Полторак
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Глава Минобороны говорит, что за 2018 год пообщался на двусторонних переговорах со всеми министрами обороны стран-членов НАТО

Когда Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, переговоры все равно были проведены в формате "5+1" с участием глав оборонных ведомств США, Британии, Канады, Польши, Литвы и Украины. Об этом в эфире канала ZIK заявил министр обороны Степан Полторак.

"Это страны, которые помогают нам больше всего", — уточнил он.

По словам Полторака, только за последние полгода он пять раз встречался с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. "За последние два месяца он дважды был в Украине, и я — в Лондоне", — рассказал он.

Министр утверждает, что решения во время этих визитов принимались с выгодой как для Киева, так и Лондона.
liga.net
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