Страны, которые больше других помогают ВСУ, назвал Полторак

Когда Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО, переговоры все равно были проведены в формате "5+1" с участием глав оборонных ведомств США, Британии, Канады, Польши, Литвы и Украины. Об этом в эфире канала ZIK заявил министр обороны Степан Полторак.

"Это страны, которые помогают нам больше всего", — уточнил он.

По словам Полторака, только за последние полгода он пять раз встречался с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. "За последние два месяца он дважды был в Украине, и я — в Лондоне", — рассказал он.

Министр утверждает, что решения во время этих визитов принимались с выгодой как для Киева, так и Лондона.