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Новости
Украина
28 декабря 18, 11:28
Бойцы 72-й бригады привели с боевого выхода "языка"
ВСУ Украина
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Пленный боевик и его оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины в составе объединенных сил

Вчера, 27 декабря, военнослужащие 72-й бригады ВСУ им. Черных Запорожцев во время боевого выхода на линии фронта взяли в плен боевика гибридной российской армии в Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 72 ОМБр.

Пленным оказался 35-летний житель Горловки, который до войны работал в местной милиции.

"До 2016 году проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья", - пишут военные.

В ноябре 2018 года его снова "призвали по мобилизации" в оккупационной администрации РФ в Донецке.
liga.net
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