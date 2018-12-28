В Крыму оккупанты окончили строительство заграждений

На границе временно оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на так называемое крымское пограничное управление ФСБ.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", - отмечается в сообщении.

Заграждения длиной более 60 километров в районе Перекопского перешейка были дополнены вибрационными датчиками, а также радиолучевыми датчиками с видеокамерами ночного видения.

17 декабря 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вбросил фейк о том, что в конце месяца Украина "планирует вооруженную провокацию" на админгранице с временно оккупированным Крымом, и тут же пригрозил президенту Петру Порошенко ответом Москвы на это.