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Украина
28 декабря 18, 11:43
Антикоррупционный суд: отобраны кандидаты в судьи
выборы судей
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81 кандидат на должности судей Антикоррупционного суда отобран Высшей квалификационной комиссией судей на первом этапе конкурса. Об этом пишет пресс-служба ВККС.

Соответствующие результаты опубликованы в PDF-файлах, где указано ФИО кандидата, его результаты за тестирование и практику.

"Комиссия 27 декабря 2018 года утвердила результаты практического задания и первого этапа квалификационного оценивания "Экзамен" в рамках конкурсов на вакантные должности судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и кассационного административного суда в составе ВС, объявленных ВККС 2 августа 2018 года", - пишет ВККС.

Стартовое решето отбора в состав апелляционной палаты прошли 32 претендента, в кассационный админесуд - 78.

Теперь отобранных в течение месяца будет оценивать общественный совет международных экспертов, и лишь затем будут выбраны победители.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.
liga.net
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