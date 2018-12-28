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Новости
Украина
28 декабря 18, 16:32
Украина продала военной техники в СА на $24,2 млн
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МВД Саудовской Аравии якобы получило украинские ПТРК Скиф и Корсар вместе с тепловизорами и боекомплектом к ним

Министерство внутренних дел СА якобы получило новые украинские противотанковые ракетные комплексы Скиф и Корсар. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные Import Genius.

По информации источника, украинское предприятие Прогресс через порт Николаев поставило СА военной техники на $24,2 млн.

В партию вошли 30 Скифов с тепловизорами, 15 Корсаров и свыше 300 ракет к ним.

ПТРК Скиф разработан совместными усилиями киевского конструкторского бюро Луч и минской компании Пеленг. Максимальная дальность полета ракеты, запущенной Скифом - 5 тыс метров.

Кроме того, с помощью этого ПТРК можно наводить ракету на цель с закрытых позиций и укрытий.

Корсар - разработка КБ Луч. Максимальная дальность полета ракеты, выпущенной из этого ПТРК составляет 3 тыс метров.
liga.net
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