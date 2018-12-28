Эксперты назвали самые важные события 2018 года - опрос

Важным позитивным событием 2018 года в Украине эксперты назвали процесс создания единой поместной православной церкви в Украине. Таковы данные экспертного опроса Фонда Демократические инициативы.

"Важными позитивами для страны, по мнению респондентов, является также продолжение санкционного режима против РФ и международной поддержки Украины, сотрудничество с США в оборонной сфере и, в частности, получение противотанковых комплексов Джавелин", - отмечается в сообщении.

Эксперты также назвали постепенный экономический рост Украины и возобновление сотрудничества с МВФ, в частности получения очередного транша финансовой помощи.

Говоря о внутриполитических успехах Украины эксперты вновь отмечали важность процесса объединения церквей и получения Украиной томоса об автокефалии.

"Среди внешнеполитических побед абсолютное большинство экспертов отметила, прежде всего, сохранение санкций против РФ и международное осуждение действий России в Черном и Азовском морях, поддержку Украины ключевыми западными партнерами, получение оружия от США, недавние успехи в восстановлении сотрудничества с МВФ и выигрыш Украины Стокгольмского арбитража против Газпрома", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам экспертов, первенство среди самых успешных политиков года в этом году получил президент Петр Порошенко.

"Предыдущие два года место лидера в рейтинге наших респондентов занимал премьер-министр Владимир Гройсман, который в этом году оказался на третьей строчке в рейтинге самых успешных политиков года, уступив также Юлии Тимошенко, успешность которой эксперты обосновывают ростом рейтингов накануне президентских выборов", - говорится в сообщении.

Наиболее негативными событиями уходящего года стали агрессия России в Керченском проливе и захват украинских военных моряков и их судов, нападения на активистов и резонансное убийство Екатерины Гандзюк.

Эксперты отмечают также отсутствие наказаний и восстановление на должностях коррумпированных чиновников. "Ярким свидетельством этого стало недавнее восстановление в должности главы ГФС Романа Насирова", - говорится в сообщении.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива 15-21 декабря провел экспертный опрос "2018 год в оценках экспертов".

Целью опроса было выяснить мнения и оценки экспертов относительно основных итогов 2018 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего было опрошено 67 экспертов.

Согласно опросу Рейтинг 70% украинцев считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми.