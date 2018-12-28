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Украина
28 декабря 18, 17:04
В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта
елка,зима,лес
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По прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории страны сегодня ожидаются осадки

В Украину идут атмосферные фронты, пройдет мокрый снег с дождем. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вдруг у кого-то голова падает на клавиатуру или спинку кресла - не пугайтесь. Такую сонливость и розкоординованисть нагоняют грядущие атмосферные фронты", - отметила синоптик.

Она уточнила, что в пятницу придет дождь, преимущественно в западных областях, где будет теплее, на остальной территории -  дождь и мокрый снег. Ближе к Правобережью – снег.

Фото: meteo.gov.ua

По словам Диденко, в восточных областях в течение дня будет сухо, только к вечеру там появятся осадки.

В Киеве 28 декабря - дождь, снег, налипание мокрого снега.

"В Киеве в ближайшее время погода удержится облачной и влажной. В столице до самого конца года будет периодически выпадать снег и мокрый снег; осадки ожидаются небольшими или умеренными. Температура воздуха ночью будет опускаться до -1, -5 градусов, днем ​​будет колебаться около нуля", - уточнила Диденко.

25 декабря на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин.
liga.net
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