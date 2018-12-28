Епифаний назвал условие переноса даты Рождества

В нашей стране это возможно в будущем, если это будет воспринимать украинский народ.

Об этом рассказал в интервью ZIK предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.

15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

С 15 декабря начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов.