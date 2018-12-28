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Украина
28 декабря 18, 19:25
Авто скорой помощи будут ловить нарушителей с помощью камер
скорая помощь
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С помощью камер хотят фиксировать нарушения водителей, которые не предоставляют приоритет автомобилям скорой.

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №9447, по котрому предлагается оборудовать видеорегистраторами все автомобили скорой помощи.

Также в законопроекте предлагается прояснить, в каких случаях кареты скорой помощи пропускать необходимо. Нарушением будет считаться блокирование дороги скорой с включенными проблесковыми сигналами синего цвета и включенным звуковым сигналом.

С помощью камер хотят фиксировать нарушения водителей, которые не предоставляют приоритет автомобилям скорой. Сообщается, что существующие нормы, по которым скорая должна приезжать на вызов в пределах 10 минут в городе и 20 минут - в сельской местности, почти никогда не соблюдается. Чаще всего это происходит из-за низкой культуры некоторых водителей на дороге.

Ранее сообщалось, какой уровень алкоголя в крови разрешен для водителей.
bigmir.net
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