Авто скорой помощи будут ловить нарушителей с помощью камер

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №9447, по котрому предлагается оборудовать видеорегистраторами все автомобили скорой помощи.

Также в законопроекте предлагается прояснить, в каких случаях кареты скорой помощи пропускать необходимо. Нарушением будет считаться блокирование дороги скорой с включенными проблесковыми сигналами синего цвета и включенным звуковым сигналом.

С помощью камер хотят фиксировать нарушения водителей, которые не предоставляют приоритет автомобилям скорой. Сообщается, что существующие нормы, по которым скорая должна приезжать на вызов в пределах 10 минут в городе и 20 минут - в сельской местности, почти никогда не соблюдается. Чаще всего это происходит из-за низкой культуры некоторых водителей на дороге.



Ранее сообщалось, какой уровень алкоголя в крови разрешен для водителей.