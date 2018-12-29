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Новости
Украина
29 декабря 18, 09:15
Агрессия РФ на море: есть ли альтернатива "москитному флоту"
Игорь Воронченко
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что "москитный" флот - первый этап для запрета или ограничения действий противника на море

В Украине для защиты территории и сдерживания агрессии России на море пока нет альтернативы "москитному" флоту (быстроходные и маневренные малые боевые корабли, - ред.). Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, каким должен быть "москитный" флот, Воронченко сказал: "Мы должны учитывать факторы ресурсов и времени. Скажу откровенно, пока альтернативы "москитному" флоту у нас нет. "Москиты" строятся быстро, не требуют большого ресурса. Они маневренные, быстрые и способны наносить соответствующих поражений корабельным группировкам".

Командующий ВМС Украины подчеркнул, что "москитный" флот – это первый этап для запрета или ограничения действий противника на море, в прибрежной зоне.

"Относительно дальнейших действий понадобятся корабли большей мощности. В Азовском море тем составом катеров, которые мы планируем, я считаю, можно гарантировать безопасность производственной деятельности и безопасности судоходства", - уточнил он.

Ранее Воронченко заявлял, что соотношение сил в Азовском море не в пользу Украины.

25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир, который с двумя малыми бронекатерами следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а затем атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а после увезли в Москву.

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liga.net
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