Враг нарушил "новогоднее" перемирие. За сутки 11 обстрелов

28 декабря российские оккупационные войска 11 раз атаковали позиции Объединенных сил. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 28 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.

Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины согласно достигнутых трехсторонней контактной группой договоренностей по введению командованием Объединенных сил бессрочного "режима тишины" с 29 декабря по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками, в течение текущих суток враг открывал огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное, что на Горловском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.