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Новости
Украина
29 декабря 18, 11:14
Полторак: "Планы" ВСУ по химатаке в Донбассе - провокация
Полторак провокация
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Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию о якобы планах ВСУ провести химическую атаку в Донбассе

В Минобороны назвали провокацией информацию российской стороны о том, что ВСУ якобы планируют химическую атаку в зоне проведения ООС. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Это провокация, не более", - сказал он.

Полторак также подчеркнул, что ВСУ не планируют наступления, "по крайней мере, в ближайшее время".

Министр обратил внимание на то, что ВСУ выполняют все договоренности. В том числе о перемирии, которое началось сегодня в полночь.

Кроме того, Полторак отметил, что террористы нарушили эти договоренности и уже был один обстрел с их стороны.

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Также министр напомнил, что возвращать свои территории Украина настроена политико-дипломатическим путем, но для успешных переговоров с РФ, необходимо чтобы украинская армия была сильная и хорошо подготовленная.
liga.net
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