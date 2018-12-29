Когда будет проход украинских судов через Керченcкий пролив?

Министр обороны Степан Полторак рассказал, когда будет третий проход украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Министр отметил, что первый раз украинские корабли прошли пролив.

Он уточнил, что второй раз не получилось пройти из-за провокации российской стороны. "Но это право Украины. И если мы от него откажемся, это будет означать, что мы отказываемся от своей территории. Этого не будет. Мы будем пользоваться своим правом. Когда будет третий проход? Тогда, когда он будет готов и когда в нем будет необходимость", - сказал он.

Полторак также подчеркнул, что будет и десятый переход, и сотый. Министр также заявил, что когда российские военные напали на украинские корабли, они ждали ответного огня, чтобы начать полномасштабную агрессию против Украины.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что при новом проходе через Керченский пролив, чтобы избежать новой атаки россиян, на судах будут приглашенные представители ОБСЕ и других международных организаций.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.